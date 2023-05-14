CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Siirt'te seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı
Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisine (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.
Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
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