Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

Türk halkı rekor bir oranla sandıklara akın etti. Seçimlere katılımın çok yüksek olduğu gözlendi. Seçim dikkat çeken manzaralara da sahne oldu.Edirne'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenler okullara tekerlekli sandalye ile gelerek oylarını kullandı.Sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. İlerleyen hastalığa ve tüm olumsuzluklara rağmen oy vermenin kutsal bir görev olduğunu söyleyen 74 yaşındaki onkoloji hastası Hüseyin Özgürkan da oy vermeye tekerlekli sandalye ile geldi.İlerleyen hastalığa rağmen eşi ve çocuğunun yardımı ile oy kullanmaya geldiğini belirten Özgürkan, 'Bana göre her vatandaşın yapabileceği kutsal bir görevdir. Oyumuz millete hayırlı olsun inşallah. Buraya geliş ve gidişte biraz zorlandım. Ama oyumu kullanmak için direnç gösteriyorum' dediGörme engelliler, bu yıl ilk kez tek başına oy kullanabilmelerine imkan sağlayan özel şablonlarla sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, görme engelli seçmenlerin, 'oyun gizliliği' esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez uygulandı.Önceki seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına refakatçi olmadan oy kullanabiliyor.Türkiye Körler Federasyonu Gelen Sekreteri Yıldırım Alkaya, bu yıl ilk kez şablon ile oy kullanan görme engellilerden biri olarak, yaşadığı tecrübeyi AA muhabirine anlattı.Bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kendileri için farklı bir uygulama başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirten Alkaya, uygulamanın görme engellilerin uzun uğraşları sonucu hayata geçirildiğini söyledi.Şablon olsa da oy kabinine yine eşiyle girdiğini dile getiren Alkaya, 'Oyumu kullanacağım için çok heyecanlıydım. Cumhurbaşkanı pusulasında adayların yerini bilmek çok daha kolay fakat partiler için şablonla oy kullanmak zordu. 24 partinin yeri şablonda kabartma yazıyla basılmamıştı. Partilerin isimleri Braille alfabesiyle sembolik olarak yazılabilirdi.' dedi.Alkaya, milletvekili seçimlerinde oy vermek için partilerin yerlerinin ezberlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:'Görme engelliler burada oldukça zorlanabilirler. Oy vermeye yanlış sıradan başlayabilirler. Her görme engelli aynı beceride ve parmak duyarlılığı olamayabilir. Braille alfabesiyle bu partiler gösterilseydi çok daha kolay olacaktı oy verme işlemimiz. Aynı zamanda pusulaya basılan mühür de tutanakların dışına gelecek şekilde yapılmış. Duyarlılığı daha az olan görme engelli o mührün basım yerini tam ayarlayamayabilir.'Bu hizmeti daha iyi seviyeye getirmek için YSK'nın, görme engelli dernek ve federasyonlarla iletişim halinde olması gerektiğine işaret eden Alkaya, 'Önümüzdeki seçimlerde bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Bizlerle iletişime geçerek bu eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alınırsa bundan memnun oluruz.' diye konuştu.Van'da 17 yıl önce ALS hastalığına yakalanarak hareket kabiliyetini yitiren inşaat mühendisi Mustafa Çelik, oy kullanmaya tekerlekli sandalyesi ve solunum cihazıyla geldi.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemlerinin sürdüğü kentte, ALS hastası Çelik, 'seyyar sandık' yerine kayıtlı bulunduğu okulda oy kullanmayı tercih etti.Eskişehir'de dün trafik kazası geçiren ve sağ ayak bileği kırık olan üniversitesi öğrencisi Ali Ömer Küçük ilk oyunu kullandı.Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemleri devam ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Ömer Küçük, dün trafik kazası geçirmesine rağmen oy kullanmak için İstiklal Ortaokulu'na arkadaşının yardımıyla geldi. Kaza sonucunda sağ ayak bileği kırılan ve sol ayağında zedelenme yaşayan Ali Ömer, sandık başına geçerek ilk oyunu kullandı. 21 yaşındaki genç, oyunu kullanmasının ardından seçimin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan, görme engelli Mustafa Kayıkçı, bedensel engelli eşi Armağan Kayıkçı ve oğlu zihinsel Enes Kayıkçı (22), birlikte geldikleri okulda oylarını kullandı. Eşiyle okulun merdivenini çıkarken birbirine destek olan çiftten Mustafa Kayıkçı (49), 'En kötü demokrasi bile hiç demokrasi olmamasından daha iyidir.' dedi. Armağan Kayıkçı ise seçimin engellilere daha elverişli alanda olmasını istediğini söyledi.Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (26), oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, bugün Gelgi'nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.İstanbul'da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı. 100 yaşındaki Fatma nine, vatandaşlık görevini hiç aksatmadığını söyledi.