CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim
Seçim sonuçlarının açıklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlarda önde olması sonrası CHP’liler provokasyona başladı. CHP’li seçmenler sosyal medyadan sokağa çıkma çağrısı yaptı. Attıkları tweetler şaşkınlığa neden oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim sonuçlarında CHP'nin yayın organlarına göre de Cumhurbaşkanı önde görünüyor. Kazanamayacağını anlayan CHP'liler ise provokasyona başladı.
CHP'liler provokasyona başladı
CHP'li seçmenler sosyal medyadan harekete geçti ve provokatif çağrılar yaptı. Amaçları ortalığı karıştırmak olan provokatörler CHP'lilere sokağa çıkma çağrısında bulundu.
“Sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast eden bir kullanıcı, “Kazanırsa sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim” yazdı. “Eğer bu seçimi kaybedersek sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim yetti artık” “Dağılın sokağa” “Allah için sokağa” tweetleri atıldı.
Şahit olduğu olayı yazdı
Bir sosyal medya kullanıcısı da oturduğu kafede yanındaki masada CHP'lilerin “Akşam emanetlerle sokağa çıkalım” sözlerine şahit olduğunu yazdı.
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