CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Seçim gözetmeni olarak Türkiye'ye gelen ve HDP propagandası yapan Fransız Parlamenter Regol ülkesine geri gönderildi
HDP, 'seçim gözetmenliği' yapması için terör örgütü PKK'nın gösterilerinde boy gösteren Fransız Parlamenter Sandra Regol'u Türkiye'ye davet etmişti. Terör örgütü PKK propagandası yapan Fransız Parlamenter Regol, İstanbul Havaalanına geldikten sonra ilk uçakla ülkesine geri gönderildi.
HDP'nin davetiyle seçimlerde gözetmenlik yapmak üzere Türkiye'ye davet edilen Fransız Yeşiller Partisi Milletvekili Sandra Regol, ülkesine geri gönderildi. Regol, Türkiye'ye giderken İstanbul Havaalanında geri çevrildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Geri gönderilmesinin ardından paylaşım yaptı
HDP propagandası yapmasıyla tanınan Regol, geri gönderilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bu hafta sonu seçimler için Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Cuma öğleden sonra İstanbul'a vardığımda bölgeye giriş yasağı konusunda bilgilendirildim. Bir gece sahada tutuldum,. 14 saat sonra bu sabah ilk uçakla geri gönderildim."
Terör örgütü PKK'nın gösterilerinde boy gösteriyor
HDP ve PKK ile işbirliği yapan Fransız vekil Paris'te terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü dahil çok sayıda etkinliğe katılmıştı.
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