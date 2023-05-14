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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minare Köyü'nde bir sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a seri olarak "evet" mührü basıldığı iddiası ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık kurulu üyelerimiz darp edildi" yalanına sarılıp skandal bir paylaşıma imza attı. CHP yandaşı ODA TV de algı operasyonu yaptı. Ancak 'seri oy' yalanını tutulan tutanak bozguna uğrattı. CHP'li müşahitler bile darp olayı ve seri oy kullanma olmadığını teyit etti.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber
Ekleme: 14.05.2023 - 19:15 Güncelleme: 14.05.2023 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber
Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.

Öte yandan seçim sürecine gölge düşüren provokasyonlar da peşi sıra sahnelendi.

'SERİ EVET MÜHRÜ BASILDI' YALANI
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minare Köyü'nde bir sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a seri olarak 'evet' mührü basıldığı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden kuyruklu dezenformason yapıldı. CHP ve yandaşı medyası kirli algı operasyonu soyundu.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISI YALANA SARILDI! SKANDAL PAYLAŞIM...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Sandık kurulu üyelerimiz darp edildi' yalanına sarılıp skandal bir paylaşıma imza attı.

Salıcı paylaşımına 'Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır' notunu düştü..

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

ODA TV...
 Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Soner Yalçın'ın ODA TV'si de dezenformasyonun yayılmasında ön ayak oldu.

CHP Genel merkezi, CHP yandaşı medya ve sosyal medyaki trollerin 'Şanlıurfa Harran'da Erdoğan'a seri evet mührü basıldı' yalanını iddiaya konu alan sandık kurulunun tutanağı bozguna uğrattı.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

'SOSYAL MEDYADAN BULUP PAYLAŞTIM' İTİRAFI: TOPLU OY KULLANMA İŞLEMİ YOK
Söz konusu tutanakta paylaşıma yapan Ahmet Sezer Ardan'ın iddiaya konu olan videoyu sosyal medyadan indirip paylaştığını itiraf edip, toplu oy kullanma işleminin gerçekleştirmediğini beyan ettiğine dair kendi ifadeleri de yer aldı.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber


CHP 'DARP EDİLDİ' DEMİŞTİ... CHP'Lİ ÜYEDEN 'DARP EDİLMEDİM' SÖZLERİ
 Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin 'Üyelerimiz darp edildi' yalanı da boşa çıktı.

Tutanakta CHP Parti Müşahidi Nassar Orhan, kendisi hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak darp edilmediğini açık ve net bir şekilde ifade etti.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

TUTANAKTA CHP'LİLERİN DE İMZASI VAR
Böyle bir olayın gerçekleşmediğine dair tutulan tutanakta CHP'lilerin de imzası olması dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;

Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanı! İşte gerçekler! Fondaş medya ve trolleri kahreden haber


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