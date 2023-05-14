CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Sandık başında çirkin saldırı: AK Parti Sakarya milletvekili adayı Atabek suç duyurusunda bulundu
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sandık başında çirkin saldırı gerçekleştirildi. Oy kullandığı okulda İYİ Partililerin saldırısına uğradığını belirten Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Atabek, 'Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum.' şeklinde açıklama yaptı.
Demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalıştılar
AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı olan Atabek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oyunu kullandıktan sonra okuldaki sandık görevlilerini selamlarken İYİ Partili sandık görevlilerinin saldırısına uğradı.
Atabek sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımın tam metni şöyle:
'Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum.'
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