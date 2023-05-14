CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Memleket Partili seçmenden Kılıçdaroğlu'na 'kaset' tepkisi!
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ederken Memleket Partili seçmenler tepkisini bir oyunu Memleket Partisi'ne bir oyunu da Erdoğan'a vererek gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
Memleket Partili seçmenler tepkisini hem partisine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vererek gösterdi. İşte bazı sosyal medya paylaşımları:
MEMLEKET PARTİLİ SEÇMENDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Memleket Partisi seçmeni, liderleri Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplosuna tepkisini göstermeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan seçmenler, Erdoğan'a oy verdiklerini gösteren fotoğraflar paylaştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI