Memleket Partili seçmenden Kılıçdaroğlu'na 'kaset' tepkisi!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ederken Memleket Partili seçmenler tepkisini bir oyunu Memleket Partisi'ne bir oyunu da Erdoğan'a vererek gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.Memleket Partili seçmenler tepkisini hem partisine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vererek gösterdi. İşte bazı sosyal medya paylaşımları:MEMLEKET PARTİLİ SEÇMENDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJMemleket Partisi seçmeni, liderleri Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplosuna tepkisini göstermeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan seçmenler, Erdoğan'a oy verdiklerini gösteren fotoğraflar paylaştı.