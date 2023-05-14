Mardin'de rahatsızlanan sandık görevlisi oylarını teslim etmeden hastaneye gitmedi

Türkiye seçimini yaptı..Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı devam ediyor..Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı.İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi.Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı'na hareket etti.Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt'a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.