CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Mardin'de rahatsızlanan sandık görevlisi oylarını teslim etmeden hastaneye gitmedi
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi’ndeki sandıkta görevli Erkan Altun, rahatsızlandı. İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oylarını ambulansla teslim etti.
Türkiye seçimini yaptı..
Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı devam ediyor..
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık görevlisi Erkan Altun, sandığındaki oyların sayımının ardından rahatsızlandı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi.
Rahatsızlanan görevli ambulansla sandığındaki oyları teslim etti
Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı'na hareket etti.
Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt'a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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