Kılıçdaroğlu YSK'nın propaganda yasağını deldi: Bir aydan altı aya kadar hapis cezası var

Türkiye yarın sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, Millet İttifakı ise aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.Seçimlere kısa bir süre kala, Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını başlattı.Siyasilere propaganda yasağı: Saat 18.00 itibarıyla başladı298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor. Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 19.05'te bir propaganda videosu yayınladı.