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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

İYİ Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi: Size kazanamayız demedim mi?

Dünyanın gözünü çevirdiği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre önde olması muhalefeti tutuşturdu. CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü.

İYİ Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi: Size kazanamayız demedim mi?
Ekleme: 14.05.2023 - 22:26 Güncelleme: 14.05.2023 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi: Size kazanamayız demedim mi?
Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı, sandıkların yarısı açıldı. Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gitmesi muhalefeti tutuşturdu. Erdoğan, seçim yarışını önde götürürken kamuoyuna sağlıklı veri akışı yapamayan CHP kanadı, gazetecilerin karşısına çıkarak sorulara yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'na saldırdılar

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, 'önde olduklarını' öne sürdükleri açıklamada, bir rakam vermekten kaçındı. Anadolu Ajansı'nı hedef alan İmamoğlu, verilerin doğru olmadığını öne sürdü. CHP'liler, 2018 seçimlerinde de oy sayım işlemleri devam ederken sonuçları kabul etmemiş ve önde olduklarını savunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranını paylaşmadı

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. ''Türkiye genelinde yorum yapamayacağım. Ama Cumhurbaşkanı adayımız yüzde elliyi zorluyor gibi'' diyen Kaftancıoğlu oy oranını açıklamadan basın toplantısını sonlandırdı.

Meral Akşener çıldırdı görüntüler sildirildi

CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.
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