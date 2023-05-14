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Beyaz Gazete
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İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!

İstanbul Havalimanı metrosunda bir şahıs, takke ve şalvarlı bir gence sözlü tacizde bulunarak saldırdı. Genç karşılık verince kavga çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Ekleme: 14.05.2023 - 01:26 Güncelleme: 14.05.2023 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı! İstanbul'da Atatürk Havalimanı (M1) metrosunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı.

Metroda seyahat eden şalvarlı ve takkeli bir gence, bir şahıs tarafından sözlü saldırı yapıldı.

'Defol git, Türkiye'den git'

Görüntülerden sarhoş olduğu düşünülen şahıs, hızını alamayarak dış görünüşüne tepki gösterdiği gence, 'Gözümün içine bak. S. git, defol git, Türkiye'den git' dedi.

O anlar kamerada

Bu sözlerin ardından yumruklarıyla gence saldırmaya çalışan şahsın, genç tarafından alaşağı edildiği anlar amatör kameraya yansıdı.

İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!
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