İsmail Küçükkaya Anadolu Ajansı'nı karalamak isterken rezil oldu

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını belirlemek üzere sandığa gitti. Seçmen sandıklarının açıklanmaya başlamasının ardından her seçimde olduğu gibi bu seçimde de devletin saygın kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamak isteyen Halk Tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise canlı yayında rezil oldu.

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını belirlemek üzere sandığa gitti. 64 milyon insanın oy kullanma işlemini gerçekleştirmesinin ardından saat 17.00 itibariyle oylar sayılmaya başlandı. Seçmen sandıklarının açıklanmaya başlamasının ardından her seçimde olduğu gibi bu seçimde de devletin saygın kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamak isteyen Halk Tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise canlı yayında rezil oldu.ANKA VERİLERİNİ ANADOLU AJANSI VERİLERİ SANDICHP'nin kanalı Halk Tv spikeri İsmail Küçükkaya, seçim canlı yayınında devlet kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamaya çalışırken tüm Türkiye'ye rezil oldu. Ekranlara yansıtılan seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı'nın verileri sana ve kaldırılmasını isteyen Küçükkaya, rejiden gelen uyarı sonrası verilerin Anka verilerini olduğunu öğrenince renkten renge girdi.O anlarda Küçükkaya, 'Buradan rejideki arkadaşlarıma rica edeceğim. Bakın bana da binlerce mesaj geliyor, madem ki Anadolu Ajansı, yalnızca belli amaca matuf bilgileri oraya koyuyor. Onu kaldırın arkadaşlar. Çünkü biz, sağlıklı bilgiyi, güvenilir doğru bilgiyi vermekle mükellefiz. Islak imzalı tutanaklara bakacağız.' dedi. O anlarda programdaki bir diğer isim Emin Çapa ise 'O değil. Anka bu' diyerek Küçükkaya'yı uyardı.