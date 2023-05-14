CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
İsmail Küçükkaya Anadolu Ajansı'nı karalamak isterken rezil oldu
Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını belirlemek üzere sandığa gitti. Seçmen sandıklarının açıklanmaya başlamasının ardından her seçimde olduğu gibi bu seçimde de devletin saygın kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamak isteyen Halk Tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise canlı yayında rezil oldu.
Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını belirlemek üzere sandığa gitti. 64 milyon insanın oy kullanma işlemini gerçekleştirmesinin ardından saat 17.00 itibariyle oylar sayılmaya başlandı. Seçmen sandıklarının açıklanmaya başlamasının ardından her seçimde olduğu gibi bu seçimde de devletin saygın kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamak isteyen Halk Tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise canlı yayında rezil oldu.
ANKA VERİLERİNİ ANADOLU AJANSI VERİLERİ SANDI
CHP'nin kanalı Halk Tv spikeri İsmail Küçükkaya, seçim canlı yayınında devlet kurumu Anadolu Ajansı'nı karalamaya çalışırken tüm Türkiye'ye rezil oldu. Ekranlara yansıtılan seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı'nın verileri sana ve kaldırılmasını isteyen Küçükkaya, rejiden gelen uyarı sonrası verilerin Anka verilerini olduğunu öğrenince renkten renge girdi.
O anlarda Küçükkaya, 'Buradan rejideki arkadaşlarıma rica edeceğim. Bakın bana da binlerce mesaj geliyor, madem ki Anadolu Ajansı, yalnızca belli amaca matuf bilgileri oraya koyuyor. Onu kaldırın arkadaşlar. Çünkü biz, sağlıklı bilgiyi, güvenilir doğru bilgiyi vermekle mükellefiz. Islak imzalı tutanaklara bakacağız.' dedi. O anlarda programdaki bir diğer isim Emin Çapa ise 'O değil. Anka bu' diyerek Küçükkaya'yı uyardı.
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