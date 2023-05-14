CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan soğan yüklü kamyonun çok sayıda araca çarptığı kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E-5 karayolu üzerine meydana gelen olayda, Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu ters şeride geçerek seyir halindeki 4 araca çarptı. Diğerleri park halinde 10'dan fazla araca da çarpan kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir otomobil sayesinde durdu.
Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu.
Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu.
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