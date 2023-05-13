Hamza Dağ'dan seçim yasaklarına uymayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Seçime saatler kala artık siyasi partiler ve seçimin içerisinde rol alan diğer şahıs ve kuruluşlar için 18:00'dan itibaren propaganda yasağı başladı.Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'En çılgın projem demokrasi' diye paylaştığı video ile yasağı hiçe saydı.Alınan seçim propaganda yasağının hemen akabinde paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasağı çiğnemesi tepki çekti. Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir' diye videolu paylaşım yaparken demokrasinin gereği olan yasakları da çiğnemiş oldu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu. Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da sosyal medya paylaşımında, 'Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek' ifadesini kullandı.