CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi’ndeki bomba ihbarını yalanladı
Ak Partili Hamza Dağ, parti genel merkezi üzerinden yaptırıldığı iddia edilen bomba ihbarı üzerine bir açıklama yaptı. Hamza Dağ, iddiaları yalanlayarak, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir" dedi.
BBC, AK Parti Genel Merkezi'nin bomba araması nedeniyle boşaltıldığını öne sürdü.
Gazetecilerin de dışarı çıkmalarının istendiğini iddia eden BBC, bir güvenlik yetkilisinin tüm binada bomba araması yapıldığını söylediğini aktardı.
BBC, sonradan binaya giriş için izin verileceğini de bildirdi.
'Rutin güvenlik tedbiri'
Arama köpeklerinin binaya girdiğini savunan BBC'ye cevap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.
Dağ, “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.” dedi.
Gazetecilerin de dışarı çıkmalarının istendiğini iddia eden BBC, bir güvenlik yetkilisinin tüm binada bomba araması yapıldığını söylediğini aktardı.
BBC, sonradan binaya giriş için izin verileceğini de bildirdi.
'Rutin güvenlik tedbiri'
Arama köpeklerinin binaya girdiğini savunan BBC'ye cevap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.
Dağ, “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI