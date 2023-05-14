CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Fuat Oktay oyunu Ankara'da kullandı: Söz ve karar milletindir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eşi Hümeyra Şahin Oktay, Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 1203 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oktay, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Bugün bayram havası içerisinde, demokrasi şöleni içinde tüm Türkiye'de sandık başındayız. Çok yoğun bir katılım var. Ankara'da şenlik havasını, demokrasi havasını yaşıyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlı olacak. Geleceği aydın, parlak 'Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyeceğiz. Bugün 'doğru adam' için söz de karar da milletimizindir. Milletimiz kararını verecektir, hepimiz de bu karara saygı duyacağız' dedi.
Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettiğine işaret eden Oktay, 'Aynı zamanda Türkiye'de demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. İddialı biçimde ortaya koymak istiyorum; Türkiye kadar, dünyada seçimlerini şeffaf yapabilen, bayram havasında geçiren ve bu kadar yüksek bir katılımla seçime katılan başka bir ülke ve milletin olduğunu göremiyoruz. Batıda da katılımların çok az olduğunu görürüz. Şaibeli olduğuna da son dönemlerde hep birlikte şahit olduk. Türkiye, bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Tekrar hayırlı olsun. Söz ve karar milletindir' ifadelerini kullandı.
Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettiğine işaret eden Oktay, 'Aynı zamanda Türkiye'de demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. İddialı biçimde ortaya koymak istiyorum; Türkiye kadar, dünyada seçimlerini şeffaf yapabilen, bayram havasında geçiren ve bu kadar yüksek bir katılımla seçime katılan başka bir ülke ve milletin olduğunu göremiyoruz. Batıda da katılımların çok az olduğunu görürüz. Şaibeli olduğuna da son dönemlerde hep birlikte şahit olduk. Türkiye, bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Tekrar hayırlı olsun. Söz ve karar milletindir' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI