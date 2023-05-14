CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.
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