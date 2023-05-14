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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan seçim açıklaması...

Yurt genelinde seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Anadolu Ajansı 2019 31 mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımız beklenmektedir." diyerek ilk sonuçları eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan seçim açıklaması...
Ekleme: 14.05.2023 - 19:50 Güncelleme: 14.05.2023 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan seçim açıklaması...
Heyecan devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

'AA yöneticileri bizim için yok hükmündedir'

İmamoğlu yaptığı açıklamalarda Anadolu Ajansı'nın ilk sonuçlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir.

Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA.

2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortlama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun.

Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz.

Sandık başlarındaki kahramanlarımız, görev alan herkes işlerine baksınlar biz onlara güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz adına vatandaşlarımıza ait olan oylara zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Görevimizin başındayız. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir.

'Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir'

Biz öndeyiz diyen Mansur Yavaş ise açıklamalarına şöyle devam etti:

Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyor. Mahçup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun.

İki liderin açıklamaları yaptığı sırada gerginlikleri kameralara yansıdı.
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