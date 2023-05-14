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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Depremin vurduğu 11 ilde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oylarımının sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Ekleme: 14.05.2023 - 20:26 Güncelleme: 14.05.2023 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları
Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde de seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar açılıp oy oranları gelmeye başladıktan sonra deprem bölgesindeki illerin oy oranları da merak konusu oldu.

İşte deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk seçim sonuçları...

ADANA

Açılan sandık yüzde 36,41

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,18

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,89

Sinan Oğan yüzde 5,53

Muharrem İnce yüze 0,4

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 34,77

CHP yüzde 23,81

MHP yüzde 13,88

İYİ Parti yüzde 11,64

ADIYAMAN

Açılan sandık: yüzde 32

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,42

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 59

CHP yüzde 15

MHP yüzde 3

HDP yüzde 10

YRP yüzde 6

DİYARBAKIR

Açılan sandık: yüzde 10,61

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,65

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 31

CHP yüzde 7

İYİ Parti yüzde 1

HDP yüzde 51

MHP yüzde 1

GAZİANTEP

Açılan sandık: yüzde 20,86

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüze 0,69

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 47

CHP yüzde 21

İYİ Parti yüzde 5

HDP yüzde 3

MHP yüzde 13

HATAY

Açılan sandık: yüzde 15,06

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33

Sinan Oğan yüzde 4

Muharrem İnce yüze 0,4

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 49

CHP yüzde 16

İYİ Parti yüzde 6

MHP yüzde 18

TİP yüzde 2

KAHRAMANMARAŞ

Açılan sandık: yüzde 14,01

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 5

Muharrem İnce yüze 0,51

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 38

CHP yüzde 30

İYİ Parti yüzde 5

MHP yüzde 14

HDP yüzde 4

KİLİS

Açılan sandık: yüzde 53,81

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 7

Muharrem İnce yüze 0,66

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 44

CHP yüzde 17

İYİ Parti yüzde 4

MHP yüzde 28

MALATYA

Açılan sandık: yüzde 30,46

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26

Sinan Oğan yüzde 2

Muharrem İnce yüze 0,45

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 48

CHP yüzde 19

İYİ Parti yüzde 3

MHP yüzde 13

HDP yüzde 3

OSMANİYE

Açılan sandık: yüzde 17,32

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28

Sinan Oğan yüzde 6

Muharrem İnce yüze 0,58

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 35

CHP yüzde 14

İYİ Parti yüzde 8

MHP yüzde 33

ŞANLIURFA

Açılan sandık: yüzde 20,69

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32

Sinan Oğan yüzde 1

Muharrem İnce yüze 0,47

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 55

CHP yüzde 4

İYİ Parti yüzde 3

MHP yüzde 14

HDP yüzde 14

ELAZIĞ

Açılan sandık: yüzde 37,74

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27

Sinan Oğan yüzde 4

Muharrem İnce yüze 0,37

GENEL SEÇİMLER

AK Parti yüzde 46

CHP yüzde 16

MHP yüzde 11

HDP yüzde 7
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