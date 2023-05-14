Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Depremin vurduğu 11 ilde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oylarımının sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimleri için sandık başında gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde de seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar açılıp oy oranları gelmeye başladıktan sonra deprem bölgesindeki illerin oy oranları da merak konusu oldu.İşte deprem bölgesindeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen ilk seçim sonuçları...Açılan sandık yüzde 36,41Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,18Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,89Sinan Oğan yüzde 5,53Muharrem İnce yüze 0,4AK Parti yüzde 34,77CHP yüzde 23,81MHP yüzde 13,88İYİ Parti yüzde 11,64Açılan sandık: yüzde 32Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26Sinan Oğan yüzde 1Muharrem İnce yüze 0,42AK Parti yüzde 59CHP yüzde 15MHP yüzde 3HDP yüzde 10YRP yüzde 6Açılan sandık: yüzde 10,61Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64Sinan Oğan yüzde 1Muharrem İnce yüze 0,65AK Parti yüzde 31CHP yüzde 7İYİ Parti yüzde 1HDP yüzde 51MHP yüzde 1Açılan sandık: yüzde 20,86Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32Sinan Oğan yüzde 5Muharrem İnce yüze 0,69AK Parti yüzde 47CHP yüzde 21İYİ Parti yüzde 5HDP yüzde 3MHP yüzde 13Açılan sandık: yüzde 15,06Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33Sinan Oğan yüzde 4Muharrem İnce yüze 0,4AK Parti yüzde 49CHP yüzde 16İYİ Parti yüzde 6MHP yüzde 18TİP yüzde 2Açılan sandık: yüzde 14,01Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26Sinan Oğan yüzde 5Muharrem İnce yüze 0,51AK Parti yüzde 38CHP yüzde 30İYİ Parti yüzde 5MHP yüzde 14HDP yüzde 4Açılan sandık: yüzde 53,81Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26Sinan Oğan yüzde 7Muharrem İnce yüze 0,66AK Parti yüzde 44CHP yüzde 17İYİ Parti yüzde 4MHP yüzde 28Açılan sandık: yüzde 30,46Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26Sinan Oğan yüzde 2Muharrem İnce yüze 0,45AK Parti yüzde 48CHP yüzde 19İYİ Parti yüzde 3MHP yüzde 13HDP yüzde 3Açılan sandık: yüzde 17,32Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28Sinan Oğan yüzde 6Muharrem İnce yüze 0,58AK Parti yüzde 35CHP yüzde 14İYİ Parti yüzde 8MHP yüzde 33Açılan sandık: yüzde 20,69Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32Sinan Oğan yüzde 1Muharrem İnce yüze 0,47AK Parti yüzde 55CHP yüzde 4İYİ Parti yüzde 3MHP yüzde 14HDP yüzde 14Açılan sandık: yüzde 37,74Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27Sinan Oğan yüzde 4Muharrem İnce yüze 0,37AK Parti yüzde 46CHP yüzde 16MHP yüzde 11HDP yüzde 7