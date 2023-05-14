CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...
CHP'li Ayhan Salman isimli avukat, oy vermeye giden tesettürlü kadınlarla dalga geçti. Salman, kadınların videosunu çekerken, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı. CHP'li avukata sosyal medyada tepki yağdı.
CHP zihniyeti sandıkta da hortladı. Oy kullanmaya giden tesettürlü kadınlara CHP'li Ayhan Salman isimli avukat sosyal medyada yaptığı paylaşımda alçakça saldırdı. Salman, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.
CHP ZİHNİYETİ SEÇİM GÜNÜ DE HORTLADI
28 Şubat'ta başörtülü kadınlara büyük zulüm uygulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtülü kadınların gasbedilen haklarını yaptığı düzenlemeler ile geri vermişti. O zihniyet bugün de seçim için oy kullanıldığı sırada hortladı. CHP'li Ayhan Salman, tesettürlü kadınları videoya alarak küstah sözlerle paylaştı.
BİSTAN AŞAĞIDA, BURASI SOSYALİST DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Instagram hesbaından oy vermeye giden tesettürlü kadınların videosunu yayınlayan CHP'li avukat, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.
DÜN GECE DE METRODA HAFIZ BİR GENCE SALDIRMIŞLARDI
Dün gece de metroda bir genç, takke takan bir kişiye bu ülkede yaşayamayacağını söyleyerek yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI