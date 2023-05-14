CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...

CHP zihniyeti sandıkta da hortladı. Oy kullanmaya giden tesettürlü kadınlara CHP'li Ayhan Salman isimli avukat sosyal medyada yaptığı paylaşımda alçakça saldırdı. Salman, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.28 Şubat'ta başörtülü kadınlara büyük zulüm uygulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtülü kadınların gasbedilen haklarını yaptığı düzenlemeler ile geri vermişti. O zihniyet bugün de seçim için oy kullanıldığı sırada hortladı. CHP'li Ayhan Salman, tesettürlü kadınları videoya alarak küstah sözlerle paylaştı.Instagram hesbaından oy vermeye giden tesettürlü kadınların videosunu yayınlayan CHP'li avukat, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.Dün gece de metroda bir genç, takke takan bir kişiye bu ülkede yaşayamayacağını söyleyerek yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti.