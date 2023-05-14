CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
CHP müşahidi: Gerçeklerle savaşılmaz muhalefet bölünerek kaybetti
Türkiye geneli sandıkların açılmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı oy oranları belirginleşmeye başladı. CHP seçmeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmesi karşısında umutsuzluk sinyalleri vermeye başladı. Bir CHP müşahidi sosyal medyadan “Şu anda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.
Türkiye bugün sandığa gitti. Saat 17:00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla, açılan sandıklardan çıkan oranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti. Oy sayımlarının sonuna doğru yaklaşırken Erdoğan'ın hala Kılıçdaroğlu'nun önünde olması CHP seçmenini pes ettirdi.
Bir CHP müşahiti sosyal medya hesabından milletvekilliğinde İYİ Parti'yi seçen seçmenin bile cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı seçtiğini dile getirdi. CHP müşahidi şahıs gelen tepkiler üzerine, “Bu seçim, Kadıköy'den gelen oyların İmamoğlu'nu öne geçireceği çok parçalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil arkadaşlar. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.
Bir CHP müşahiti sosyal medya hesabından milletvekilliğinde İYİ Parti'yi seçen seçmenin bile cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı seçtiğini dile getirdi. CHP müşahidi şahıs gelen tepkiler üzerine, “Bu seçim, Kadıköy'den gelen oyların İmamoğlu'nu öne geçireceği çok parçalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil arkadaşlar. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.
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