CHP müşahidi: Gerçeklerle savaşılmaz muhalefet bölünerek kaybetti

Türkiye geneli sandıkların açılmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı oy oranları belirginleşmeye başladı. CHP seçmeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmesi karşısında umutsuzluk sinyalleri vermeye başladı. Bir CHP müşahidi sosyal medyadan “Şu anda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.

Türkiye bugün sandığa gitti. Saat 17:00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla, açılan sandıklardan çıkan oranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti. Oy sayımlarının sonuna doğru yaklaşırken Erdoğan'ın hala Kılıçdaroğlu'nun önünde olması CHP seçmenini pes ettirdi.Bir CHP müşahiti sosyal medya hesabından milletvekilliğinde İYİ Parti'yi seçen seçmenin bile cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı seçtiğini dile getirdi. CHP müşahidi şahıs gelen tepkiler üzerine, “Bu seçim, Kadıköy'den gelen oyların İmamoğlu'nu öne geçireceği çok parçalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil arkadaşlar. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.