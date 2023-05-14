Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Sonuçların Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile '3279' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilebilecek en önemli şey, olaysız herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesinde oy kullanımıydı. Buralarda da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok.Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan, 17'ye kadar oy kullanmaları demokrasinin gücünü göstermeleri adına çok önemli. Sonuçların Türk demokrasisi adına hayırlı olmasını diliyorum.