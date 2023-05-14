CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Sonuçların Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile '3279' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı '3279' numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.
Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Oyumuzu kullandıktan sonra söylenilebilecek en önemli şey, olaysız herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesinde oy kullanımıydı. Buralarda da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok.
Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan, 17'ye kadar oy kullanmaları demokrasinin gücünü göstermeleri adına çok önemli. Sonuçların Türk demokrasisi adına hayırlı olmasını diliyorum.
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