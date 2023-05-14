CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Alman Konsolosluğu'ndan skandal seçim uyarısı
Alman Konsolosluğu'ndan skandal bir seçim uyarısı geldi. Paylaşılan uyarıda "Seçim sonrası çıkabilecek muhtemel huzursuzluğa" karşı dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi bu sabah 08:00 itibari ile başladı. Yaklaşık 64 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde sandıkların kapanması kısa bir süre kaldı.
'HUZURSUZLUK ÇIKACAK EVDE OTURUN'
Seçimler sürerken Alman Başkonsolosluğu'ndan skandal bir uyarı geldi.
Konsolosluk seçim sonrası çıkabilecek 'huzursuzluğa karşı evden çıkmama' uyarısı yaptı.
İşte o uyarıda yer alan ifadeler:
'Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz.'
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