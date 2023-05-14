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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Alman Bild, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili manipülasyon algısı yaptı

Seçimlerle ilgili verilerde tutarsızlık olduğunu öne süren Bild, "İlk sayılar hakkında büyük anlaşmazlık" diye yazdı. Gazetenin muhalefete destek niteliğindeki haberinde yer alan ayrıntılar göze çarptı.

Alman Bild, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili manipülasyon algısı yaptı
Ekleme: 14.05.2023 - 22:15 Güncelleme: 14.05.2023 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Alman Bild, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili manipülasyon algısı yaptı
Batı medyası, 14 Mayıs seçim kampanyası sürecinde 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi. Sandıklardan çıkan oyların sayımı konusunda muhalefet cephesinden çeşitli iddialar öne sürülürken, Almanya basınından Bild gazetesi de bu tavra çanak tuttu.

Alman gazetesinden algı operasyonu

Seçime müdahil olma çabasına girişen ve Avrupa'da algı oluşturmaya çalışan Bild, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu: İlk sayılar hakkında büyük anlaşmazlık' diye yazdı.

Alman medya organı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Anadolu Ajansı her zamanki manipülasyonunu yapıyor. Bizim açımızdan tablo iyi görünüyor' şeklindeki açıklamasına yer verdi. Haberde, 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da halka devlet haber ajansının rakamlarına güvenmeme çağrısında bulundu.' denildi.

'Türkiye'nin kader seçimi'

İstanbul'dan gelişmeleri aktaran Bild, söz konusu haberinde şöyle dedi: Türkiye için kader seçimi. Milyonlarca insan televizyonlarının karşısına oturdu ve yavaş yavaş gelen seçim sonuçlarını takip ediyor. İstanbul'daki CHP Genel Merkezi'nde de durum bu. Gün boyu tansiyon yüksekti ama rakip zaferden emindi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun, 'Öndeyiz' ifadesini kullandığı Twitter paylaşımına yer verildi.


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