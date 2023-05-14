CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Alman Bild, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili manipülasyon algısı yaptı
Seçimlerle ilgili verilerde tutarsızlık olduğunu öne süren Bild, "İlk sayılar hakkında büyük anlaşmazlık" diye yazdı. Gazetenin muhalefete destek niteliğindeki haberinde yer alan ayrıntılar göze çarptı.
Batı medyası, 14 Mayıs seçim kampanyası sürecinde 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi. Sandıklardan çıkan oyların sayımı konusunda muhalefet cephesinden çeşitli iddialar öne sürülürken, Almanya basınından Bild gazetesi de bu tavra çanak tuttu.
Alman gazetesinden algı operasyonu
Seçime müdahil olma çabasına girişen ve Avrupa'da algı oluşturmaya çalışan Bild, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu: İlk sayılar hakkında büyük anlaşmazlık' diye yazdı.
Alman medya organı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Anadolu Ajansı her zamanki manipülasyonunu yapıyor. Bizim açımızdan tablo iyi görünüyor' şeklindeki açıklamasına yer verdi. Haberde, 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da halka devlet haber ajansının rakamlarına güvenmeme çağrısında bulundu.' denildi.
'Türkiye'nin kader seçimi'
İstanbul'dan gelişmeleri aktaran Bild, söz konusu haberinde şöyle dedi: Türkiye için kader seçimi. Milyonlarca insan televizyonlarının karşısına oturdu ve yavaş yavaş gelen seçim sonuçlarını takip ediyor. İstanbul'daki CHP Genel Merkezi'nde de durum bu. Gün boyu tansiyon yüksekti ama rakip zaferden emindi.
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun, 'Öndeyiz' ifadesini kullandığı Twitter paylaşımına yer verildi.
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