Alman Bild, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili manipülasyon algısı yaptı

Batı medyası, 14 Mayıs seçim kampanyası sürecinde 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi. Sandıklardan çıkan oyların sayımı konusunda muhalefet cephesinden çeşitli iddialar öne sürülürken, Almanya basınından Bild gazetesi de bu tavra çanak tuttu.Seçime müdahil olma çabasına girişen ve Avrupa'da algı oluşturmaya çalışan Bild, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu: İlk sayılar hakkında büyük anlaşmazlık' diye yazdı.Alman medya organı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Anadolu Ajansı her zamanki manipülasyonunu yapıyor. Bizim açımızdan tablo iyi görünüyor' şeklindeki açıklamasına yer verdi. Haberde, 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da halka devlet haber ajansının rakamlarına güvenmeme çağrısında bulundu.' denildi.İstanbul'dan gelişmeleri aktaran Bild, söz konusu haberinde şöyle dedi: Türkiye için kader seçimi. Milyonlarca insan televizyonlarının karşısına oturdu ve yavaş yavaş gelen seçim sonuçlarını takip ediyor. İstanbul'daki CHP Genel Merkezi'nde de durum bu. Gün boyu tansiyon yüksekti ama rakip zaferden emindi.Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun, 'Öndeyiz' ifadesini kullandığı Twitter paylaşımına yer verildi.