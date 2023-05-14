CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
AK Parti Genel Merkezi önünde kutlamalar başladı!
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini önde götüren AK Parti''nin Çankaya'daki parti genel merkezi önünde kutlamalar başladı.
Saat 17:00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oyların sayımına başlandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğü görüldü.
Hal böyle olunca AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül veren seçmenler Ankara'daki parti genel merkezinin önünde toplanmaya başladı.
AK Parti Genel Merkezi önünde coşkulu kalabalık...
Kalabalığın zamanla arttığı görüldü.
Seçim sonucunu kutlamaya başlayan AK Partililer, ellerinde bayraklarla çalan şarkılara eşlik etti.
Oldukça coşkulu olduğu görülen kalabalık, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI