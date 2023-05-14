AK Parti Genel Merkezi önünde kutlamalar başladı!

Saat 17:00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oyların sayımına başlandı.Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğü görüldü.Hal böyle olunca AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül veren seçmenler Ankara'daki parti genel merkezinin önünde toplanmaya başladı.Kalabalığın zamanla arttığı görüldü.Seçim sonucunu kutlamaya başlayan AK Partililer, ellerinde bayraklarla çalan şarkılara eşlik etti.Oldukça coşkulu olduğu görülen kalabalık, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.