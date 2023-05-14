CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Ahmet Yener açıkladı: 18.30 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri için son dakika açıklamasında bulundu. Oy verme işlemlerinin sonuçlandığını bildiren YSK Başkanı Yener, "Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı. Ahmet Yener ardından kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada, 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu.
YAYIN YASAĞI KALKTI
YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandığını söyleyerek, 'Saat 18.30 itibari ile yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.' ifadelerini kullandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
'KURULA YANSIYAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK'
'14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır.' ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.
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