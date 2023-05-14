CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Adana'da korkunç olay! Yolda yürürken öldürüldü...
Adana’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Mahmut Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısı olduğu ileri sürülen H.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1318 sokakta yürüyen Mahmut Demir, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada katil zanlısının H.K., olduğunu belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen Demir'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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