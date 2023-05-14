Adana'da korkunç olay! Yolda yürürken öldürüldü...

Adana’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Mahmut Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısı olduğu ileri sürülen H.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1318 sokakta yürüyen Mahmut Demir, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada katil zanlısının H.K., olduğunu belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen Demir'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.