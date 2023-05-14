CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
7’li koalisyon bildiğini okudu! Seçim yasağına uymadılar, okula bile afiş astılar
Seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte propaganda içeren her türlü afiş, bayrak ve yayın seçim yasakları kapsamında durdurulurken 7’li koalisyon partileri büyük skandala imza attı.
Yasakların başlamasıyla birlikte bütün partilerin uyması gereken propaganda yasağına ilişkin kanunun Yalova'da ihlal edildiği belirlendi.
KANUNU TAKMADILAR!
Yalova merkezde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi bayraklarının indirilmediği kaydedildi.14 Mayıs seçim sabahında 3 partinin teşkilat binalarında çok sayıda parti bayraklarının dalgalandırıldığı görüldü. İyi Parti il teşkilatının bulunduğu binada ise Meral Akşener'in fotoğrafı ve parti ambleminin yer aldığı büyük afişi caddeden sallandırdı.
OKUL DUVARINA AFİŞ!
Muhalefetin hukuk tanımazlığı bununla sınırlı kalmadı.
Yalova Atatürk İlkokulu'ana oy kullanmak için gidenler büyük şaşkınlık yaşadı. Okulun bahçe duvarında CHP afişinin asıldığı saptandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 3 Yalova milletvekili adayının isim ve fotoğraflarının yer aldığı afiş seçim skandalı olarak kayıtlara geçti.
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