7’li koalisyon bildiğini okudu! Seçim yasağına uymadılar, okula bile afiş astılar

Yasakların başlamasıyla birlikte bütün partilerin uyması gereken propaganda yasağına ilişkin kanunun Yalova'da ihlal edildiği belirlendi.Yalova merkezde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi bayraklarının indirilmediği kaydedildi.14 Mayıs seçim sabahında 3 partinin teşkilat binalarında çok sayıda parti bayraklarının dalgalandırıldığı görüldü. İyi Parti il teşkilatının bulunduğu binada ise Meral Akşener'in fotoğrafı ve parti ambleminin yer aldığı büyük afişi caddeden sallandırdı.Muhalefetin hukuk tanımazlığı bununla sınırlı kalmadı.Yalova Atatürk İlkokulu'ana oy kullanmak için gidenler büyük şaşkınlık yaşadı. Okulun bahçe duvarında CHP afişinin asıldığı saptandı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 3 Yalova milletvekili adayının isim ve fotoğraflarının yer aldığı afiş seçim skandalı olarak kayıtlara geçti.