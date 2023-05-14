CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
14 Mayıs seçimlerinin ilk sonuçları dünya basınında: Erdoğan önde götürüyor
Bugün yapılan seçimler yakından takip edilirken yabancı basın da gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Gelen ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçiminde süreci önde götürürken buna yabancı basın da kayıtsız kalamadı. 14 Mayıs seçimlerini manşetlerine taşıyan dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranına dikkat çekerek önde götürdüğünü söyledi.
Türkiye bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kilitlenmiş durumda. Yüzyılın seçimi olarak tanımlanan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreci önde götürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimler yabancı basının da yakın markajında. 14 Mayıs seçimlerini manşetlerine taşıyan dünya basını da Erdoğan'ın süreci önde götürdüğüne dikkat çekti.
İşte farklı kaynaklardan şu ana kadar açıklanan oy oranlarıyla ilgili haber başlıkları:
Al Jazeera 'İlk oylama sonuçları Erdoğan'ın rakibinin önünde olduğunu gösteriyor' dedi.
Al Jazeera muhabiri Sami Zeidan, şu ana kadar seçim merkezlerinde önemli bir güvenlik olayı veya usulsüzlük bildirilmediğini söyledi.
Zeydan, 'Maalesef üç kişi, bir sandık görevlisi ve iki seçmen, bu ülkeyi saran aşikar heyecan ve gerilim nedeniyle kalp krizi geçirdi' dedi.
Associated Press (AP), bu gelişmeyi 'Erken sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığı ile duyurdu.
Erdoğan'ın oy oranına vurgu yaptılar
İngiliz BBC, 'Erken Seçim Sonuçları Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını beklenenden erken kaldırdığını yazan Guardian haberinde şu ifadelere yer verdi:
'Oyların yüzde 10'un biraz altında sayıldığı Türkiye'de Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,5 oyla erken bir liderliği elinde tuttuğunu bildirdi.'
Yunan basını: Erdoğan önde götürüyor
Yunan In.gr, gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı.
Kathimerini 'Oyların yüzde 25'e yakını sayılırken, Erdoğan'ın önde olduğu görülüyor' dedi.
Middle East Eye 'İlk sonuçlar geldi, oyların yüzde 9,1'i sayıldı. Erdoğan: yüzde 59,5, Kılıçdaroğlu: yüzde 34,8, Oğan: yüzde 5,1' dedi.
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