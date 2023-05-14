14 Mayıs seçimlerinin ilk sonuçları dünya basınında: Erdoğan önde götürüyor

Türkiye bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kilitlenmiş durumda. Yüzyılın seçimi olarak tanımlanan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreci önde götürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimler yabancı basının da yakın markajında. 14 Mayıs seçimlerini manşetlerine taşıyan dünya basını da Erdoğan'ın süreci önde götürdüğüne dikkat çekti.Al Jazeera 'İlk oylama sonuçları Erdoğan'ın rakibinin önünde olduğunu gösteriyor' dedi.Al Jazeera muhabiri Sami Zeidan, şu ana kadar seçim merkezlerinde önemli bir güvenlik olayı veya usulsüzlük bildirilmediğini söyledi.Zeydan, 'Maalesef üç kişi, bir sandık görevlisi ve iki seçmen, bu ülkeyi saran aşikar heyecan ve gerilim nedeniyle kalp krizi geçirdi' dedi.Associated Press (AP), bu gelişmeyi 'Erken sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığı ile duyurdu.İngiliz BBC, 'Erken Seçim Sonuçları Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi.Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını beklenenden erken kaldırdığını yazan Guardian haberinde şu ifadelere yer verdi:'Oyların yüzde 10'un biraz altında sayıldığı Türkiye'de Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,5 oyla erken bir liderliği elinde tuttuğunu bildirdi.'Yunan In.gr, gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı.Kathimerini 'Oyların yüzde 25'e yakını sayılırken, Erdoğan'ın önde olduğu görülüyor' dedi.Middle East Eye 'İlk sonuçlar geldi, oyların yüzde 9,1'i sayıldı. Erdoğan: yüzde 59,5, Kılıçdaroğlu: yüzde 34,8, Oğan: yüzde 5,1' dedi.