CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.
Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
Köyde oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.
Köyde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da oyunu kullanmak için sandık başına gitti.
Yaşar Kurtoğlu, annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiklerini ifade etti.
Köyde oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.
Köyde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da oyunu kullanmak için sandık başına gitti.
Yaşar Kurtoğlu, annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiklerini ifade etti.
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