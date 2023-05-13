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Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 4 kişi hakıknda yakalama emri talep edildi.

Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Ekleme: 13.05.2023 - 13:55 Güncelleme: 13.05.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İNCE tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında, aralarında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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