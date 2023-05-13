MHP lideri Bahçeli Burdur'da vatandaşlara sesleniyor

Şeker Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden MHP lideri Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?Kaset kumpasçılarına hesap soracak mısınız? Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücü, Kavala Sorosçu ve casustur.