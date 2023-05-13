Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek
Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından parti tabanından art arda açıklamalar geliyor.
Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, 'Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır' ifadelerini kullandı.
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