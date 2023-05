Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim yasaklarına saatler kala Sancaktepe'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Sancaktepe'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile yol yürüdüğünü belirterek, 'Kandil'den gelen bu destek açıklamaları sonrası Bay Bay Kemal'in hangi sözleri verdiğini kimse bilmiyor. Yarın millet oy verecek, ama kimse Bay Bay Kemal ile bölücü örgütün sözde yöneticileri arasındaki anlaşmayı kimse bilmiyor. Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin? Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Kandil'in desteği ile seçime giriyorsun, bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin!' dedi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin? Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Kandil'in desteği ile seçime giriyorsun, bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin!Biz aile diyoruz, CHP ne diyor LGBT, İYİ Parti ne diyor LGBT, HDP ne diyor LGBT, LGBT AK Parti'nin, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bunlar LGBT'ci. Biz hamdolsun ailenin kutsiyetine inandığımız için burada farklı bir düşünce ile devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz.Türkiye olarak çok stratejik bir noktada yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. On binlerce insanımızı bizden koparan örgüt, emperyalistlerin ülkemizin sırtına vurduğu bir hançerdir. Bunlar engereklerdir, çiyanlardır. Ekmeğimize, aşımıza taş koyanlardır. Kaynaklarımızı heba ettiler, evlatlarımızın yüreklerindeki ışığı çaldılar. Türk'ü ve Kürt'ü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler. Buna fırsat vermedik. Üstünlük takvadadır. Allah'a kim daha yakınsa o üstündür. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Bestler Dereler'de gömdük mü? Bunları yarın sandıklara gömüyor muyuz? 2023 bitmeden tek bir eli kanlı terörist bırakmamak hedefimizdir. Hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldıramayacağız. Artık inlerinden başlarını çıkaramaz, kıpırdayamaz haline geldiler. 14 Mayıs'tan sonra Afrin'i alacağız diyen bölücülerin azgınlıkları ne Kuzey Irak'taki askerlerimizi geri çekerek terör örgütne nefes aldırma projeleri bizi durduramayacak! Selo ne diyor, Selo... Bu Selo kim? 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu hain değil mi, teröristin başı. Utanmadan sıkılmadan mesaj gönderiyor. Bay Bay Kemal de, Selo serbest kalsın diyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyor, bu hesabı yarın sormaya var mıyız? Ülkemizi böldürtmeyeceğiz.Kandil'den gelen bu destek açıklamaları sonrası Bay Bay Kemal'in hangi sözleri verdiğini kimse bilmiyor. Yarın millet oy verecek, ama kimse Bay Bay Kemal ile bölücü örgütün sözde yöneticileri arasındaki anlaşmayı kimse bilmiyor. Bay Bay Kemal, 17/25 Aralık kumpasını itiraf etti. Sırf Cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atılan iftiraların, hasiyet cellatları da ortaya çıkacaktır. Pensilvanya'da 8 saat boyunca kimlerle hamburger yenildiği, Londra'daki tefecilere hangi tavizlerin altın tepside sunulduğu tek tek ortaya çıkacaktır. Her fırsatta gerçek yüzlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz.Bütün tuzak kuranların üzerine Allah'ın kurduğu tuzak vardır. Bu yalan makinesi. Milletin sandıkta emanet ettiği muazzez iradesini asla yere düşürmedik. Savunma sanayiinde, eğitimde, sağlıkta, adalette tüm bu adımları attık. Son 21 yıldaki karnemize bir bakalım.Kadına şiddet konusunda tavrımız nettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İçişleri Bakanlığı yolu ile bununla mücadelemizi sürdüreceğiz. Küresel kültürün dayatması ile veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. Adım atmakta geç kaldığımız her gün tehdit ve tehlike büyüyecektir. Aile ve Gençlik Bankası ile çalışana, emekliye, gence, kadına, üreticiye, ülkemizdeki her kesime destek olabileceğiz. Aile ve Gençlik Bankası vasıtası ile ev hanımları kadınlarımızın emeklilik primlerinin 3'te1'ini ödeyeceğiz. Gençlere ilk 2 yılı geri ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin faizsiz krediyi evlilikleri için vereceğiz. Hem aile yapımızı koruyacağız, hem de gençlerimizin geleceğine ışık tutacağız. Gençlerimizi uyuşturucu tacirlerine, terör örgütlerine karşı korumayı görev biliyorsak, LGBT'ye karşı korumayı da görev adlediyoruz.