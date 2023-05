Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Başkan Erdoğan, '14 Mayıs'la birlikte Türkiye yüzyılı resmen başlayacak' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Öncelikle tüm arkadaşlarımıza adeta final diyebileceğimiz böyle bir televizyon programı benim için güzellik oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk işaret fişeğini atmıştık. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle inşa edeceğiz. O gün dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak.Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. Yıllardır tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Bugün onlarla Cuma'da beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizi aynı zamanda ödüller vardı. Bilim, sanat, kültür, sporda.Muharrem Bey'in adaylıktan ayrılışına üzüldüm. İnce'ye yapılan FETÖ taktiğidir. Bir insanın haysiyeti her şeyden önemlidir. Muharrem bey ile görüştüm devlet olarak gereken ne varsa ilettim.'BAY BAY KEMAL'İN EL ELE OMUZ OMUZA OLDUKLARIYLA BİZ SAVAŞ HALİNDEYİZ'Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele tarihinin en önemli kazanımlarını elde ettiğimiz bir tarihteyiz. Şu an Bay Bay Kemal'in el ele omuz omuza olduklarıyla biz savaş halindeyiz. Kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevlerini boşaltmaya kadar nice vaatler havada uçuşuyor. Tarafların hiçbiri de reddetmiyor. HDP temsilcileri bunları meydanlarda söylüyor. Bu seçim sonrası terör örgütü ya tamamen bitecek ya da güce kavuşacak. İşin en acı tarafı kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan masa ortaklarının bu pazarlığa göz yummasıdır. Dikkat ederseniz partiye gelip görüşmediler. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu'nun peşine düşüp de savunduğu değerlere sırt dönenlerin haline düşürmesin diyorum. Milletim konuşması gerekiği zaman susanları görüyor. Kandil'den talimat alanlara pazar günü benim milletim en güzel cevabı verecektik.KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA İDDİASIPeskov, bunu ispatlaması gerekir, ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz dedi. Bay Bay Kemal bay sen bu siyaseti halen öğrenemedin. Sen çırak bile olamadın. Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı, yöneteci olmaz.'ŞU ANDA TURİZM GELİRİMİZİN EN CİDDİ POTANSİYELİ RUSYA'DAN'Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun dost havalarında. 'Bir daha bu yanlışlar yapılmasın' diyorsun. Bakıyorsun 'hayır yok öyle bir şey' diyor. Gidiyor sağda solda aleyhimizde konuşmaya başlıyor. Devlet adamı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Sen herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın, bağları koparmayacaksın, gün ola ihtiyaç olur. Onun sana ihtiyacı olabilir, senin ona ihtiyacı olabilir. Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostluğumuz olduğu halde, aynı şekilde Amerika'da biz onlarla eşim olsun ben olayım, münasebetlerimiz olduğu halde bu açıklamayı yapması beni rencide etmiştir. Amerika, Rusya'ya olumlu bakmıyor diye hiçbir zaman sayın Putin'le münasebetlerimi kesmedim. Şu anda turizm gelirimizin en ciddi potansiyeli Rusya'dan. Ben kalkıp da böyle bir işbirliğimizin olduğu ülkeyi nasıl dışlarım?'CUMHUR İTTİFAKI BU ÜLKEDE DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR'Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Ancak CHP tarafı demokrasiye zarar verecek açıklamalarda bulunmayı kendine meziyet sayıyor.'6 MİLYONU AŞKIN GENÇ SEÇMEN BU SEÇİMDE HAKİKATEN ETKİLİ OLACAK'Gençler çok heyecanlı. Bunu külliyemizdeki gençlerle yaptığımız toplantıda açık ve net gördüm. Bu benim ilk görüşmem değil. Her ay yaklaşık o salonda bir toplantı yapardık. Bu kez katılım biraz yüksek tuttuk. Her biri gerçekten birbirinden farklı, diyebilirim ki, kendi alanlarıyla da alakalı uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih bütün bu alanlarda okuyan ve siyasete de ilgisini olacağına inandığım sorular yönelttiler. Biz de bu sorulara cevaplarımızı verdik. Onlardan toplantı sonrasındaki ilgi aramızda ciddi bir sinerji doğduğuna ben de kani oldum. Bunlar sadece Ankara'nın belli üniversiteleri değil. Türkiye genelinde birçok üniversiteden buraya gelen gençler vardı. Bu akşam ise çok farklıydı. 4 bin kadar genç vardı. Bunlar daha çok İstanbul üniversite gençliğiydi. Bu akşamki soru cevaptan öte benim konuşmam bir de ödül töreni vardı. Bilim, sanat, spor, kültür ve deprem bölgesinden gelenlerle ilgiliydi. 4 bin genci heyecanı beni ciddi manada etkiledi. Konuşmamın her paragrafında oradaki genç kitlenin nasıl ayaklandığını, heyecanlandığını gördüm. Gençlik siyasete mütemayil. Bu havayı aldım. Harçı biz kaldırdık. Geldiğimizde burs 45 liraydı. Şimdi 850 liradan asgari ücrete kadar verdiğimiz burçlar var. Krediyi zaten saymıyorum. Bursun ödenmesi sözkonusu değil. 6 milyonu aşkın genç seçmen bu seçimde hakikaten etkili olacak diye düşünüyorum.'LGBT SAPKINLIĞI İLE MÜCADELE EDECEĞİZ'AK Parti bu ülkede 85 milyon insanın tamanının hakkını hukunu hayata geçirmiş bir partidir. Ancak bizim aynı zamanda milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma evlatlarımızın geleceğimizine sahip çıkma görevimiz var. Biz asla bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. AK Parti olarak ülkemizde LGBT'nin savunulmasıyla, yaygınlaştırılmasıyla mücadele edeceğiz. Tavrımız bu kadar açıktır. Birilerinin bu sapkın akımlarının oyuncağı haline dönüşmesinü üzüntü ile takip ediyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni bir kenara atma adımını attığımızda Oğuzhan Bey (Asiltürk) beni arayıp teşekkür etmişti. Güçlü ailelere sahip değilseniz güçlü bir millet oluşturamazsınız.'BİZ HAYATIMIZ BOYUNCA KÜRT KARDEŞLERİMİZİ PKK'DAN AYRI TUTTUK'Kürt kardeşlerimizin iradelerini gasp etme, terörle özdeşleştirme çabası küresel bir tezgahtır. PKK tıpkı diğer eli kanlı yapılar gibi sadece bir terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimi ben tenzih ederim. Selo neden içeride? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşim Selo yüzünden hayatını kaybetti. O yavru Yasin Börü'yü öldüren bu alçaklar değil mi? Kimse bunların hesabını sormuyor. YPG/PKK terör örgütü ama benim Kürt kardeşlerimin hakkını hukukunu korumak benim görrevim. Biz hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tuttuk.'HDP İLE HÜDA-PAR KIYAS DAHİ EDİLEMEZ'Bay Bay Kemal'in HDP ile ortaklığı, HÜDA-PAR'ın bizimle birlikte olmasıyla kıyas dahi edilemez. Kandil'de bunların birlikte resimlerini gördük. HÜDA-PAR'ın terörle bağı olduğuna dair bir emare yok. HÜDA-PAR'ın mitinglerinde atılan sloganlara bakın milli birliğimize ve beraberliğimize destek verecek şekildedir.'DEPREMİN 100 MİLYAR DOLAR MALİYETİ VAR'Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Köy evlerinde de zaten teslimatlar başladı. İnşaatlar gün gün başladıysa teslimler de gün gün gerçekleşecektir. TOKİ'nin birikimi ve inşaat sektörünün gücü bunu sağlamaya yeterlidir. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Defne Hastanesi çelik konstrüksiyon ile yapıldı. Temeli atılalı 48 gün oldu, hedefimiz 60 günde tamamlamaktı. Depremin 100 milyar dolar maliyeti var. Söz verdiğimiz 650 bin konutu teslim etmeden durup dinlenmeyeceğiz.'HER ALANDA TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK'ABD'yi Batı'yı görüyorsunuz. Banka iflasları birbiri ardına geliyor. Karadeniz gazı sisteme dahil edidi. Bu bizim için bir güç. Gabar'da petrol keşfettik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 1. üniteyi açtık. Savunma sanayiimiz önemli kazanç kapısı haline gelmeye başladı. Sağlıktan ulaşıma, her alanda tarihi başarı elde ettik.'BİZİM HER ALANDA SÜREKLİ ÜRETMEMİZ LAZIM'Soğan, patates, 7 buçuk liraya düştü. Demek ki arz talep dengesindeki oyunlar giderildikçe tablo daha da netleşecek. Putin benden yoğun bir miktar da domates istedi. Batı'nın yaptırımlarını Rusya'ya uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun aklı bunları almıyor. Biz çiftçimiz için böyle çalışıyoruz. Rusya bizden ne kadar fazla domates alırsa bu benim çiftçimi sevindirecektir. Dev projeler yapmak da fahiş fiyat artışını önlemek de ekonomi programımızın içinde. Fiyat istikrarı istiyorsanız bunu çözecek yol da buradan geçer. Bizim her alanda sürekli üretmemiz lazım.