Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Başkent Ankara'da dün sağanak yağış vardı. Caddeleri, yolları, dükkanları, alt geçitleri ve metro duraklarını su bastı. Bazı araçlar ise sel sularının altında kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise o anlarda miting yaptı. Yavaş'a sosyal medyada tepki yağdı…

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı felç etti.Yollar, alt geçitler, metro durakları ve araçlar göle döndü. Araçlar ve sürücüler kepçelerle kurtarıldı.Esnaf ise dükkanlarındaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.Ayrıca bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.O sırada görevinin başında olması gereken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise miting yapıyordu.Sel nedeniyle mağdur olan Ankaralılar, yaşadıkları eziyeti videoya alıp sosyal medyada paylaştı. Mansur Yavaş'a tepki gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı.'Mitinge gideceğine Ankara'ya sahip çık…''İki damla yağmur yağsa ayrı manzara! Bıktık usandık!''Ankara'ya deniz getirdin bravo'