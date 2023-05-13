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Beyaz Gazete
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Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Başkent Ankara'da dün sağanak yağış vardı. Caddeleri, yolları, dükkanları, alt geçitleri ve metro duraklarını su bastı. Bazı araçlar ise sel sularının altında kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise o anlarda miting yaptı. Yavaş'a sosyal medyada tepki yağdı…

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Ekleme: 13.05.2023 - 11:38 Güncelleme: 13.05.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı felç etti.


Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Yollar, alt geçitler, metro durakları ve araçlar göle döndü. Araçlar ve sürücüler kepçelerle kurtarıldı.

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Esnaf ise dükkanlarındaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Ayrıca bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

O sırada görevinin başında olması gereken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise miting yapıyordu.

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

Sel nedeniyle mağdur olan Ankaralılar, yaşadıkları eziyeti videoya alıp sosyal medyada paylaştı. Mansur Yavaş'a tepki gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı.

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

'Mitinge gideceğine Ankara'ya sahip çık…'

'İki damla yağmur yağsa ayrı manzara! Bıktık usandık!'

Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!

'Ankara'ya deniz getirdin bravo'





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