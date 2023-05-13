  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamasında Türkiye'nin demokrasi geleneğine vurgu yapan Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir." dedi.

ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
Ekleme: 13.05.2023 - 01:03 Güncelleme: 13.05.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
Beyaz Saray, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye'nin demokrasi geleneğine vurgu yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı.

Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, 'Buna Türk milleti karar verir.' dedi.

İran ve Basra Körfezindeki gelişmeler

İran'ın son iki yılda uluslararası sularda seyreden ticari taşımacılara yönelik 15 tehdit, saldırı ve el koyma eylemi gerçekleştirdiğini kaydeden Kirby, 'ABD, Ortadoğu'daki ticari taşımacılığı tehdit eden ve buna müdahale eden eylemleri şiddetle kınıyor.' ifadesini kullandı.

Kirby, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep dahil Ortadoğu sularında seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini, bu noktada bölgesel ve uluslararası ortaklarını desteklemeye kararlı olduklarını aktardı.

Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Basra Körfezi'ndeki savunma konumunu güçlendirmek için bir dizi adım atacağını kaydeden Kirby, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ilerleyen günlerde bu 'takviyelerle' ilgili ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.

Kirby, bunların yanı sıra bölgede uluslararası deniz güvenliği ile ilgili çalışmalar yapacaklarını aktararak, 'ABD, İran'la çatışma veya gerilimi tırmandırma peşinde değil. Küresel müttefiklerimiz ve Ortadoğu'daki ortaklarımızla birlikte Hürmüz Boğazı ve diğer önemli su yollarında seyahat özgürlüğünü sağlamak için İran'ın saldırganlığına yanıt vermeye kararlıyız.' şeklinde konuştu.

Bahmut'taki durum

Bahmut'ta Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Kirby, değerlendirmelerinin, Bahmut'un çekişmeli bir bölge olmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirtti.

Kirby, 'Rusların ve özellikle (Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy) Prigojin'in Ukrayna'da olup bitenler hakkında söyleyecekleri herhangi bir şeye inanılmaması konusunda herkesi uyarırdım.' dedi.

'Güney Afrika'nın Rusya'ya silah satması ciddi bir sorun'

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Aralık 2022'de Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla ilgili soruya Kirby, Rusya'ya destek vermemeleri konusunda diğer ülkeleri sıklıkla ve güçlü bir şekilde uyardıkları yanıtını vererek konuya ilişkin detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Kirby, bu konuda yapılan diplomatik görüşmeler hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, 'Bu ciddi bir sorun.' ifadesini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt
Ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşın cebine yansıdı! 6 milyarlık faturayı devlet ödedi
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi
Başkan Erdoğan'dan flaş 14 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki
AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı!
AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
İstanbul Mitingi'nin sembolü olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarına kumpas kurdular
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den muhalefetin ekonomi açıklamasına tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .