Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti.Kılçdaroğlu, paylaşımında 'Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.' ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu'nun hem Türkçe hem de Rusya yaptığı açıklamaya Kremlin'den yanıt geldi. Türkiye'deki seçimlere dahil oldukları iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin, 'Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz. Bu iddialara neyin sebep olduğunu bilmiyoruz' yanıtını verdi.