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Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz

14 Mayıs'taki seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alarak giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası yalanlandı, "Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Ekleme: 12.05.2023 - 13:09 Güncelleme: 12.05.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti.

Kılçdaroğlu, paylaşımında 'Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.' ifadelerini kullanmıştı.

KREMLİN İDDİALARI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun hem Türkçe hem de Rusya yaptığı açıklamaya Kremlin'den yanıt geldi. Türkiye'deki seçimlere dahil oldukları iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin, 'Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz. Bu iddialara neyin sebep olduğunu bilmiyoruz' yanıtını verdi.

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
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