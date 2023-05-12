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Murat Kurum: İmar Yönetmeliğimizi güncelledik

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, yeni binalarda perde duvarlı sistemi zorunlu kılan, kısa kolon ve asma katı yasaklayan, mühendis ve mimarlara tecrübe şartı getiren 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ekleme: 12.05.2023 - 13:05 Güncelleme: 12.05.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: İmar Yönetmeliğimizi güncelledik
Resmi Gazete'de, 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmelik değişikliğine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimiz'i güncelledik' dedi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında; konut binalarının zeminindeki iş yerlerinin zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçmeyecek. Bu yapılarda; depreme dayanıklı perde duvarlı sistem zorunlu olacak, kısa kolon oluşturulmayacak. Asma kat yapılamayacak. İçerisinde konut yer alan zemin artı 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.

Murat Kurum: İmar Yönetmeliğimizi güncelledik

Mühendis ve mimarlara tecrübe şartı
Yeni mezun inşaat mühendislerinin, zemin artı 4 kata kadar statik proje hazırlayabilmesi şartı getirilecek. Zemin artı 4 kattan fazla 8 kattan az olan statik projeleri hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 3 yıl, 10 bin metrekare ve 4 farklı proje tecrübe şartı aranacak.

Zemin artı 8-15 kat arası statik projeleri hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 5 yıl, 15 bin metrekare ve 6 farklı proje tecrübe şartı aranacak. 15 kat üzeri proje için ilave olarak en az 7 yıl, 20 bin metrekare ve 8 farklı proje tecrübe şartı ve yapı ana bilim dalında veya deprem mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans şartları aranacak.

Mimarlara; kamuda, üniversitelerin mimarlık bölümlerinde veya meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak en az 5 yıl mesleki tecrübesinin bulunması şartı aranacak. En az 10 bin metrekare ve 4 farklı yapının proje sürecinde aktif olarak bulunması veya mimarlık ana bilim dalında doktorasının bulunması şartı aranacak.

Bitişik nizam yapıların depremde birbiri ile çarpışmasının (çekiç etkisi) önlenmesi için 6 metre yüksekliğe kadar olan binalar için 3 santimetre, üzerindeki her kat için 1 santimetre olmak üzere derz boşluğu bırakılma zorunlu olacak.

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