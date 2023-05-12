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Beyaz Gazete
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu. Bahçeli, 'Pazar günü sandıkta hesap görülecektir. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu olmuştur.' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur
Ekleme: 12.05.2023 - 14:56 Güncelleme: 12.05.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da düzenlenen mitingde seçmenlere seslendi. MHP lideri Bahçeli, özetle şöyle konuştu...

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım hepinizi en iyi dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin sağduyulu gerçekleşmesini diliyorum.

Dil yaşayan bir varlıktır, Karaman 14 Mayıs'ta Türkçe duruş gösterecektir. 2 gün sonra, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyorum. Aradıkları kavga, kargaşadır.

Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende. Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önü kesilemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye'dir. Pazar günü sandıkta hesap görülecektir.

'FETÖ KUMPASLARINA HIZ VERİYORLAR

Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper, PKK destekçidir.
Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz. Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar.

Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir.

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