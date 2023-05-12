MHP lideri Devlet Bahçeli'den The Economist'in skandal manşetlerine tepki: Nifak saçıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray Mitingi'nde Batı'nın Türkiye seçimleriyle ilgili skandal manşetlerine tepki gösterdi. Bahçeli, 'The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor.' dedi.İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlarEngelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Türkiye'nin yeni yüzyılında cumhuriyeti hep birlikte ihya ederiz. Ekmeğimizi büyütmek, kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin, karar sizin, bayrak sizin. Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Zilleti zemzem diye servis edenler var. Bölücü terör örgütü Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyor.The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor.Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor.