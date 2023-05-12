Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Malatya temasları: Konteyner kentleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesini ziyaret etti.Ersoy, bu kapsamda Malatya'da konteyner kentlerin kurulduğu noktalara giderek depremzedelerle buluştu.Ersoy, beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı civarında kurulmaya başlanan konteyner kentte incelemelerde bulundu.Daha sonra Malatya-Elazığ kara yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kenti gezen Ersoy, sinema tırında film izlemek üzere toplanan çocuklara oyuncak dağıttı.Depremzedelerle sohbet ettiArdından konteyner kentteki depremzedelerle sohbet eden Ersoy, kreşteki çocuklarla da bir araya geldi.