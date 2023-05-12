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Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ekleme: 12.05.2023 - 09:54 Güncelleme: 12.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
İstanbul'un simgelerinden birisi olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan kule, 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı.

Işık ve lazer şovuyla açıldı
Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren yapılan ışık ve lazer şovuyla açıldı.

Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanan kulenin yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuştu
Çalışmalar sırasında, zaman içerisinde kulenin geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle zarar gördüğü, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı anlaşılmıştı.

Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi ve kale bölümünün özgün duvarları ortaya çıkarıldı.

Balkon döşeme karkası üzerinde ahşap taşıyıcılarla duvar ve kubbe aslına uygun olarak oluşturuldu. Duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı ve dekoratif ögelerin imalatı yapıldı. Kubbe özgün malzemesi olan kurşun ile kaplanırken bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varak ile kaplandı. Özgün aleme zarar vermeden, yanına yıldırımdan korunma amaçlı paratoner yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu ziyaretçilerin avluda bulunan ahşap seğirdim terasında da dolaşarak merdivenlerden kuleye çıkabileceği ve İstanbul'u diledikleri gibi izleyebilecekleri alanlar oluşturuldu. Tüm bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar İstanbulluların İstanbul'dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
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Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

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