Kastamonu’da DEAŞ’ın para kaynaklarına operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu 'DEAŞ silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna' muhalefet suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda örgütle bağlantılı şahıslara para gönderdiğinin tespit edilen 2 şüpheliden 1'i Kastamonu'da diğeri ise Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.