  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Antika tutkunu Yılmaz Yavuz, eşinin 'hurda' dediği aracı alıp bakım yaptı. Otomobile 22 bin euro masraf yapan Yavuz, "Satmak için 100 bin euro istiyorum. Müşteri de var. Ama eşim razı olmadı, o da çok alıştı buna" ifadelerini kullandı. Aracının değişim hikayesini ise şu sözlerle anlattı

Ekleme: 12.05.2023 - 15:19 Güncelleme: 12.05.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!
Uzun zamandır antikalara karşı ilgisi olduğunu belirten Yılmaz Yavuz, otomobili yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'da bir baba-oğuldan aldığını ve onlara da dedelerinden miras kaldığını söyledi. Yavuz, 'Araba modeli 1957'nin sonu ama 1962'de Türkiye'ye gelmiş. Bir konsolosluk erkanından bir görevli getirmiş. Gayet bakımlı ve güzel, ben de buna baya masraflar yaptım' diye konuştu.

Araç eski olduğu için parçalarını bulmakta zorlandığını söyleyen Yavuz, 'Parçaların bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmını yurt dışından getirttik. Önündeki yıldıza çocuklar rahat vermiyorlar, 2 kez kopardılar onu da Almanya'dan getirttik.

Çok müşterisi var, Sinop'ta sürekli soruyorlar bu satılık mı diye. Bunu söylemek zorundayım çünkü piyasası böyle. 22 bin euro tutuyordu benim aldığımda ama şimdi 100 bin euro istiyorum. Müşteri de var. Bir gün ciddi müşteriye rastladım ama eşim razı olmadı, o da çok alıştı buna' dedi.

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Arabada modern aksam olmadığını vurgulayan Yavuz, orijinali böyle olduğu için aracın sağında aynasının olmadığını, hatta park ederken zaman zaman zorlandığını dile getirdi.
Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!
Piyasada çok daha modern arabalar olduğunu söyleyen Yavuz, 'Çok modern, gelişmiş arabalar var ama bu arabayı onlara değişmem' ifadelerini kullandı.

Meliha Yavuz, eşinin sürekli antika eşyalar aldığını, arabayı alırken ise kendisinin 'Hurda arabayı ne yapacaksın' dediğini ancak yine de almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yavuz, 'Sattırmıyorum, çocuklarım seviyor, 100 değil 200 bin euro verseler yine istemiyorum. Paraya ihtiyacımız yok, böyle mutluyuz' şeklinde konuştu.

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt
Ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşın cebine yansıdı! 6 milyarlık faturayı devlet ödedi
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi
Başkan Erdoğan'dan flaş 14 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki
AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı!
AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
İstanbul Mitingi'nin sembolü olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarına kumpas kurdular
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den muhalefetin ekonomi açıklamasına tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .