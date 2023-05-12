  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binali Yıldırım: Bunlar Millet İttifakı değil menfaat ittifakı

Seçim çalışmaları için İzmir'de partisinin programına katılan Binali Yıldırım, bu seçimde terör örgütleriyle birlikte olanlara halkın gereken dersi vereceğini söyledi.

Ekleme: 12.05.2023 - 16:42 Güncelleme: 12.05.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım: Bunlar Millet İttifakı değil menfaat ittifakı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Yıldırım, emperyalist ülkeler, onların maşası bölücü PKK terör örgütü ile FETÖ'nün Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğü ve evlatların aydınlık geleceğine karşı tam bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

'Durmak yok, yola devam'
Yıldırım, 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın şahlanışının başlangıcı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

'Birinci vazifemiz Türk istiklalini ve geleceğini teminat altına almaktır. Vatanımızı, memleketimizi korumak görevimizdir. 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır' diyor Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Savaşı ruhunu bu topraklarda yeşerten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber burada bağımsızlık meşalesini bütün Anadolu'ya yayan iktisat kongreleriyle İzmir'den bütün dünyaya seslenen Atatürk'ün torunlarının olduğu bu topraklara terörün ayağı değer mi? Buraya terör yaklaşabilir mi? Buna izin verir misiniz? Elbette vermezsiniz. O halde ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Bu hainlere karşı, bu hainleri destekleyenlere karşı birinci görevimiz pazar günü bunları sandığa gömmek.'

Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, Meclis'te de güçlü olmak gerektiğini aktardı.

'Menfaat ittifakı diyorum'
Millet İttifakı'nda millete hizmet diye bir anlayışın olmadığını savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

Ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Onlar daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz. Bunların kafasında nereyi kim kapacak onun derdi var. Bu ülkede 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece gündüz demeden bir yanda terörü yok etmek için bir yandan da ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışıyor. Buna İzmir, Ödemiş şahittir. Pazar günü yetkiyi tekrar Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına teslim ettiğinizde 'nerede kalmıştık' deyip, cumhuriyetimizin 100. yılında emin adımlarla dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olma yolunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Binali Yıldırım: Bunlar Millet İttifakı değil menfaat ittifakı

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt
Ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşın cebine yansıdı! 6 milyarlık faturayı devlet ödedi
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi
Başkan Erdoğan'dan flaş 14 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki
AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı!
AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
İstanbul Mitingi'nin sembolü olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarına kumpas kurdular
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den muhalefetin ekonomi açıklamasına tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Karısı satmasını istemiyor: 100 bin euro veren var!

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .