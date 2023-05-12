Başkan Erdoğan: İstanbul'un başına çöreklenenler 4 yılda ne kazandırdı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bahçelievler mitinginde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan, 'İstanbul'a çöreklenenler 4 yıldır ne kazandırdılar?' diye sordu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Bu ülkeyi kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermeyin. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış buna inandınız mı? Bay bay Kemal sen avucunu yalarsın avucunu! Tefeci kuruş vermez kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla tefecilerden para alacak.'İSTANBUL'UN BAŞINA ÇÖREKLENENLER NE KAZANDIRDI?'Şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi bu felaketi tüm Türkiye'ye yaşatmak istiyorlar. Ekrem'i Van'a gönderiyorlar orada teröristlerin işaretini yapıyorlar. Sen önce İstanbul'daki görevini yap! İstanbul'u sel alıyor, İBB Başkanı nerede Bodrum'da, kayakta. Bunlar vazife adamı değil, bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar.Öyle bir faşizm iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyorlar. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu gel dediler.'YAPILAN KALLEŞLİKLER VAR'Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zamanki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu muharrem beye oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.'DÜNYANIN EN KİRLİ ÖRGÜTÜ BİLE ÇITAYI BU KADAR DÜŞÜRMEZ'Kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz ki. Ülkelerinin değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözünü verenlerin neyine şaşırıyoruz ki. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun.14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkaramayacağı yok. Gelirken bir pankart gördüm; İstanbul hakkını alacak diyor. Bu CHP'nin pankartı. Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı? Bir sel olduğunda ya Bodrum'da ya kayaktasınız. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da bay bay demek lazım. Önce pazar günkü görevimizi yapalım sonra 2024'e hazırlanalım.'14 MAYIS ŞÖLENİMİZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'Biz İstanbul'da göreve geldiğimizde çöp çukur susuzluk vardı. Haliç'te suyu temizledik. Şimdi ise zaman zaman Haliç bazı yerlerde koku veriyor. Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Orada mezbahaneler vardı. Onların kokusundan geçilmiyordu. Şimdi ise Haliç Kongre merkezi ulusal uluslararası toplantılara ev sahipliği yapıyor. CHP'yi de bazı partileri de teslim almış olabilirler. Ama benim milletim onlara bırakmaz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için Seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Kafası karışık arkadaşlarınızı arayarak bize destek sözü almanızı istiyorum. Bunu yaparsak pazar günü rekor bir oyla bitirmemizin önünde bir mani kalmaz. Bunun için bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız.Eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz.