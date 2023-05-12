Başkan Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'na telefonla bağlandı

Bakırköy'de bir otelde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen buluşmadakilere hitap eden Başkan Erdoğan, 'Rabb'im birliğimizi daim kılsın. Sizlerle olan uzun yolculuğumuzun inşallah sadece bugün için değil, pazar günüyle birlikte zirve yapacağını da özellikle ifade etmek istiyorum.' dedi.Başkan Erdoğan, 'Sizler bütün Balkanlar'ın, bütün bu bölgenin inşallah geleceğiyle medarıiftiharı olacaksınız. Duam, birliğimizin daim olmasıdır. Duam, güçlenerek inşallah bu yolculuğu devam ettirmemizdir. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.' ifadelerini kullandı.