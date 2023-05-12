Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'Rusya tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamafa şu ifadeleri kullandı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ,Bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletimizin asla gözünden kaçmayan kirli ittifaklarınız ve türlü oyunlarınıza kılıf bularak hedef şaşırtmak için yaptığınız sorumsuz ve temelsiz açıklamalarınız, siyasi hırslar uğrunda, milletimizin ortak menfaatlerini asla gözetmediğinizi bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir.Bugün, Rusya ile dış ticaret hacmimiz yaklaşık 68 milyar dolardır. Ham petrol ithalatımızın yüzde 52'sini Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında Rusya ile aktif iş birliği yapıyoruz. Rusya ülkemize turizm alanında uzun yıllardan bu yana en fazla ziyaretçi gönderen ilk 5 ülkeden biridir. Ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısı yıllık 5,6 milyonu aşmış durumdadır. İnşaat sektörümüz, Rusya'da önemli altyapı geliştirme projelerinin üstlenicisi konumundadır. Türkiye, bugün, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilen yegane ülke olup, bu sayede küresel düzeyde emtia fiyatlarının azalmasında önemli etkisi olan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanabilmiştir.Öte yandan, bizim 21 yıldan bu yana, yerlilik ve millilik konusuna verdiğimiz büyük önem, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle çoktan tescillenmiş durumdadır.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin iradesinden başka hiçbir gücü tanımayan, demokrasi dışı hiçbir iç ve dış müdahaleye ve darbe girişimlerine asla geçit vermeyen, mandacı zihniyete ve vesayet odaklarına göz açtırmayan siyaset anlayışı, Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın siyaset anlayışıdır. Sizlerin, kimlerden ve hangi odaklardan, kimlerin ithal reçetelerinden medet umduğunuz zaten milletimizin malumudur.Seçimlere giderken yaptığınız bu sorumsuz açıklamalarınız, Antalya'daki turizmcilerimizi, serasında ve tarlasında meyve-sebze üreten çiftçilerimizi, Rusya'dan ülkemize döviz getiren işçilerimizi, enerji güvenliğini sağlayan sanayimizin kesintisiz devam eden üretimini, tekstil ve moda sektörümüzün önemli kazanımlarını, velhasıl milletimizin tüm ortak menfaatlerini, sırf kendi ikbal arayışınız için hiçe sayacak bir ruh halinde olduğunuzun da açık bir kanıtı niteliğindedir.'