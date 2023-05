AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...

AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 19.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ!“FETÖ terör örgütü, Türkiye'den temizlendiğinden beri, demokrasi ile ilgili hiçbir işin içerisinde yer alamadığından beri, biz böyle olaylarla karşılaşıyor muyuz? Lütfen düşünün. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz sürecinden sonra, bu FETÖ terör örgütü ile ilgili gerekli operasyonlar başladıktan sonra, bunların hiç böyle konuştukları ve bu tür operasyonlar yaptıkları bir dönem yaşadık mı? Hayır, bitmişti. Ama FETÖ terör örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden doğmanın, yeniden dirilmenin yolunu arıyor. Bunu unutmayın. Ve bu FETÖ kumpasları hemen kendini göstermeye başladı. Bunun Sayın İnce'nin kendisi de söylüyor. ‘FETÖ'cüler yapıyor.' diyor. Bunu Muharrem İnce'nin söylemesine rağmen CHP ve onunla birlikte hareket edenler bu işi, FETÖ'nün yapmadığı konusunda, sanki FETÖ'nün alakası yokmuş gibi onları aklamaya çalışıyorlar. Rusya'yı hedef gösteriyor, devleti hedef göstermeye kalkıyor. Kemal Bey, bu FETÖ terör örgütünü bu kadar korumanızın, bunun üzerini bu kadar örtmeye çalışmanızın sebebi nedir? Öncelikli olarak Sayın Akşener, masadan kalktıktan sonra masaya hangi yöntemlerle döndürdüyseniz bugün benzeri yöntemlerle de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiniz. Artık insanların böyle bir süreçten midesi bulandı. ‘Yeter' diyor millet. İnsanların özel hayatlarıyla alakalı, sizi desteklemiyorlar diye, bu kadar ağır ifadelerle, ağır şekilde insanlara iftira atamazsınız. Gerçekçilik payı dahi olsa, bir insanın özel hayatını bu şekilde ifşa etmek nedir? Bu neyin rezilliğidir. Amacınız nedir?”DEKONTLARI İLK PAYLAŞAN ORTAYA ÇIKTI!“Bu kumpası yapan kim çıktı biliyor musunuz? Sahte dekontları ilk piyasaya süren Tülin Köksal çıktı. Bu kişi Yeni Çağ gazetesinde çalışıyor.Yeni Çağ gazetesi ile ilgili şöyle iddialar var. Bunları size ispatlayamam ama bir iddia. Ekrem İmamoğlu'nun finanse ettiği söylenir. Sahte dekontları yayan kişinin Yeni Çağ çalışanı Tülin Köksal olduğu tespit edildi. Buna ne diyeceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu? İnsanları kasetlerle, sahte dekontlarla, belgelerle diz çöktürmenin arkasından Yeni Çağ gazetesi çıktı. Bunu niye söylemiyorsunuz vatandaşa?”‘HAYATIMIZA TEKRAR FETÖ'YÜ SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR''Özgürlüklerin en büyük düşmanı CHP'dir zaten. Başörtüsü düşmanlığı, inanç düşmanlığı, saymakla bitiremeyiz. Zamanında Sebahattin Ali'yi de onlar öldürtmüştür. Menderes'in asılmasına da onlar vesile olmuştur. Onlar Türkiye'deki özgür olması gereken her şeye karşılardır. Buradaki en önemli problemimiz şu; Hayatımıza tekrar FETÖ'yü sokmaya çalışıyorlar. Bunu görün ve buna engel olmak zorundayız.Muharrem İnce bu işin mağduru haline geldi. İnce, ‘Ben sizi kazandırmayacak unsurlardan biri olmayacağım. Bahane etmeyin. Tamam bırakıyorum.' dedi. Bırakmasa acaba hakkında neler çıkartacaklardı.FETÖ, sağcı, solcu, alevi, sünni diye ayırt etmez. Hizmet etmezse kendilerine bir kişi, onu yok eder. FETÖ'nün bir özelliği vardır. İlk başta bir yeri ele geçirmeye çalışır. Ele geçiremezse, ilk başta oranın başındaki kişiyi kullanır. Onu kendi adamı gibi kullanmaya başlar. Ama hiçbir zaman, kendi adamı oraya gelmediği sürece, o kişiye de güvenmez. Ne zaman ki o kişiyi oradan ekarte eder, yani işi bitirmeye başlar, güçlenmeye başlar, o kişiyi koltuktan kaldırır ve gerçek bir FETÖ'cüyü oturtur. FETÖ budur.Bugün CHP tekrardan iktidara geldiği zaman Türkiye'ye hangi zararları vereceğini nasıl konuşuyoruz tarih ışığında. Bugün de tarih ışığında söylüyorum. FETÖ terör örgütü aynılarını yapacak. Sanatçıların hayatlarını deşifre edecek, herkesi gizli kameralara çekecek. Bunlar otellerinde milleti gizli kameralara çektiler, insanların bütün özel hayatlarını ortaya döktüler. Bu terör örgütü, bugün aynısını Muharrem İnce'ye yapmaya başladı ve Muharrem İnce'ninkilerin sahte olduğu ortaya çıktı. Yakalananlardan bir tanesi de Yeni Çağ'da çalışan birisi çıktı. Daha ne istiyoruz? Bunlar bizim görmemiz için büyük nedenler.Türkiye için en büyük tehlikelerden biri FETÖ terör örgütüdür. Şimdi siz PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyorsunuz. Üstünüze geldiği zaman, sınırda Mehmetçik gereken operasyonu yapıyor ve yok ediyor. Bunlar öyle değil. Bunlar, sizden gibi gözüküp, ülkenin içini kemirip, ülkenin içerisine dinamit koymaya çalışan bir örgüt. Bunlar gerçekten çok tehlikeli bir örgüt.'KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR PROVOKATİF DAHA!“Kendisine destek veren kim? PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütü. PKK terör örgütünün bütün unsurları kendisine destek veriyor. Bunlar bir şeyin alt yapısını yapmaya çalışıyorlar. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş seçimi aldıkları zaman bir tane taşınlık oldu mu?Sayın Kılıçdaroğlu, seçimi kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Çünkü, PKK terör örgütünün size verdiği destekten dolayı, vatandaşta size inanılmaz bir kızgınlık var. Ve siz bunu aklınızca başka türlü yöntemlerle Türkiye'yi karıştırmak adına yapıyorsanız, bunun vebali çok büyük. Bu memleketin gençlerine, bu memleketin insanlarına, barış, kardeşlik ve huzur ortamını bozacak hiçbir işe girişmeyin. Bu işlerin içinde olmayın.Bizi, durup dururken alevi-sünni konuşunu tartıştırmaya kalktınız. ‘Ben aleviyim' çıkışı yaptınız. Biz toplum olarak bu konuya, bu kadar hassasiyet gösterirken, kendi alevi kimliğinizi ortaya çıkartarak toplumu ayrıştırıcı hareketler yaptınız. Biz, PKK terör örgütüne laf ettikçe, ‘Onlar Kürt vatandaşları ötekileştiriyor.' diye PKK'ya söylediğimiz lafları, Kürt kardeşlerimizi söylüyor gibi göstermeye kalktınız. Gezi Parkı terör eylemlerinde, etrafı yakıp, yıkıp, parçalayanları ‘Alnından öpüyorum.' dediniz.Bu ülkenin gençleri ayrışmak istemiyor. Bu ülkenin insanları ayrı ayrı yaşamak istemiyor. Toplumu germekten vazgeçin. Şuan da yaptıkları yine maalesef toplumu germek üzerine. Düşünebiliyor musunuz? ‘Silahlarla sokaklara dökülecekler.' diyor. Neden dökülsünler? Herkes buraya demokrasi gemisiyle geldi. Demek ki, Kılıçdaroğlu'nu ve onu destekleyen bir takım terör örgütlerinin aklında böyle planlar var ki bu lafları söylüyorlar.”AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYINA ÖLÜM TEHDİDİ!“İşte HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın iktidar olduğu günlerde, Türkiye'nin ne hale geleceğinin en büyük göstergesi. Bir propaganda yaparken dahi ‘Üstüne mermi yağdırırım.' diyen insanlar görüyoruz. Bunlar, yönetime talipler. Geçen gün de Altındağ'da ‘Tayyip size çok yüz vermiş' diyerek, bir ablamızın başörtüsünü yırttılar. Bugün de orada AK Parti Milletvekili adayına ‘Üstüne kurşun yağdırırız.' diyerek tehdit ediyorlar.”ALİYEV'DEN KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ: AZERBAYCAN'I KİMSE YOK SAYAMAZAllah razı olsun. Bu memleketin neye ihtiyacı olsa, her zaman bizim yanımızda oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin neye ihtiyacı olsa, biz her zaman onların yanında olduk.Şimdi Kılıçdaroğlu geldi, o İpek Yolu'nu kaldırarak, Azerbaycan'ı baypas etmek istiyor. Bu projesini ortaya koyuyor. Bu proje tek bir ülkeye yarıyor. Ermenistan'a yarıyor. Azerbaycan'ı güçsüzleştirerek, Ermenistan'ı güçlendirme projesi üzerine, daha göreve gelmeden bunun sinyallerini veren, projelerini açıklayan Kemal Kılıçdaorğlu neyin derdindesin?Azerbaycan, bizim kardeşimiz. İlham Aliyev, bizim dostumuz. Bu insanları güçsüzleştirip, Ermenistan'ı güçlendirmeyle ilgili bu projenin sebebi nedir? Bugüne kadar Ermenistan'ın Türkiye'ye yaptığı iyi bir şey söyleyin.Daha göreve gelmeden, ülkelerle aramızı bozmaya kalkıyorsunuz. Sayın Aliyev çıkıp açıklama yapmak zorunda kalıyor. ‘Benim ülkem böyle bir şeye müsade etmez.' diyor ve doğru da söylüyor.”MANSUR YAVAŞ'TAN ÖCALAN'A ‘BEY' YAKIŞTIRMASI!“Yavaş, ‘HDP'lilerin bazılarının, Kandil'le bağlantısı var. Onu ne yapmaya çalışacaklarsa' diyerek, arkasından da ‘Apo Bey' diyor. Sayın Mansur Yavaş, bir bunu yapmadığınız kalmıştı. Şimdi de teröristbaşı Öcalan'a ‘Apo Bey' dediniz.Mansur Yavaş, ‘Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartıp meclise getirelim. Belki PKK'ya silah bıraktırır.' dedi. HDP bayrakları altında konuşma yapmaya başladı. Bugün de ‘Apo Bey' diyor. Bir bebek katiline ‘bey' diye hitap edilmesi olacak ve kabul edilecek bir şey değil. İşte bu Mansur Yavaş'ın gerçek yüzüdür.”CHP ADAYI KARADENİZLİLERİ PKK İLE KIYASLADI!Tahsin Becan'ın Karadenizlileri hedef alan sözlerine tepki gösteren Gökçek, ‘Türkiye'de yaşayan Karadenizli kardeşlerimizin belli bir oranının ‘PKK terör örgütünden daha kötü olduğunu' söyleyebilecek kadar aşağılık bir adamdır. Siz nasıl, Karadenizli kardeşlerime kalkıp da ‘PKK'dan daha kötü durumda' diyebilirsiniz? Bu insanları aşağılayabileceği en son noktadır.' dedi.HDP'Lİ ÇANDAR: KILIÇDAROĞLU BİZSİZ BİŞEY YAPAMAZ“Meral Hanım, bakın. Siz diyorsunuz ya ‘Biz HDP ile hareket etmiyoruz.' diye. Evladınız gibi sarıldığınız Ekrem İmamoğlu, Van mitingine gitti orada zafer işaretleri yaptı. Cengiz Çandar, ‘Van mitinginde olduğu gibi CHP olarak nasıl gittiğinde 150 kişi bulmuştu. Şimdi bizim sayemizde adam buldu.' diyor. Hala HDP ile iş birliği yaptığınızı kabul etmiyor musunuz Sayın Akşener?”